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Ülke genelinde sıfır model araçların satışa çıkarılması ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesine neden olmuştu.

Yaşanan bu düşüşten dolayı aracını satmak isteyen vatandaşlar, ikinci el açık oto pazarına akın etti. 2023 yılında kurulan son açık oto pazarında da araçlardaki fiyat düşüşü dikkat çekti. Birçok aracın fiyatı son 2 ay içerisinde 100 bin lira civarında düştüğü belirtildi.

“Birçok araçta 200 bin lira düşmüş”

Açık oto pazarına araç fiyatların düştüğünü ifade eden Mehmet Emin Özmel isimli vatandaş, akrabasıyla birlikte araç almak için açık oto pazarına geldiğini dile getirdi. Son 4-5 ay içerisinde araç fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Özmel, birçok araçta 200 bin lira düştüğünü söyledi.