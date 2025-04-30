Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Ayrıca bölge genelinde toz taşınımı da bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; “Bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksama, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteorolojik verilere göre bölge genelinde rüzgar da öngörülüyor. Açıklamada; “Bölge genelinde güneybatılı kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu