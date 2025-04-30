Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ayrıca bölge genelinde toz taşınımı da bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; “Bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksama, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteorolojik verilere göre bölge genelinde rüzgar da öngörülüyor. Açıklamada; “Bölge genelinde güneybatılı kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu