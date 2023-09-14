Wanhaber / Mehmet Salih Giyci
Van’da geçtiğimiz günlerde sağlıkçıların katılımı ile gerçekleştirilen yenidoğan eğitimlerinin ardından dün de yenidoğan sevk komisyonu toplantısı yapıldı.
Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun Başkanlığında, Hizmet Başkanları, hastane yöneticileri ve Van’da yenidoğan ve çocuk hekimlerinin katılımıyla yenidoğan sevk komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda sevk sırasında dikkat edilmesi gerekenler, hastanelerde hasta bakımları ve düzeltici faaliyetler ele alındı.
Karşılıklı istişareler ve görüş alışverişinin ardından komisyon toplantısı sona erdi.