Van Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağına yeni hat ekledi. Ulaşım Daire Başkanlığı, 520 numaralı Abdurrahmangazi - İskele Mahallesi hattını hizmete aldı.
Yeni hattın, Abdurrahmangazi - İskele Mahallesi güzergahında Pazar hariç haftanın 6 günü hizmet vereceği bildirildi.
Yeni hattın izleyeceği güzergah ise şu şekilde; Depolama alanı-Şerefiye Caddesi-Astsubay yolu Sokak-Ferit Melen Caddesi-Beşyol Kavşağı-İskele Caddesi-Yeni Emniyet Kavşağı-İpekyolu Caddesi-İl Afet Işıkları-Ethem Dede Sokak-Zeve 1. Sokak-Hüsref Paşa Caddesi-837. Sokak-Kalecik Yolu Sokak-Trenyolu Sokak-Şemsibey Caddesi-Cezaevi Sokak-Veysel Karani Sokak-Özgökçe Sokak-İpekyolu Caddesi-Yeni Emniyet Kavşağı-İskele Caddesi-Yeniyol Sokak-Sıhke Caddesi-Ferit Melen Caddesi-Astsubay Yolu Sokak-Şerefiye Caddesi-Depolama alanı.
Otobüsün merkezden hareket saatleri ise 06:45, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 ve 17:30 şeklinde olacak.