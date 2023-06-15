Wanhaber / Ramazan Çetin

Maraş Caddesi'nde gerçekleştirilen açılışa vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kurdele kesim töreninin ardından konuşma yapan BİL-FEN Dershanesi Genel Müdürü Murat Kuşçuoğlu, Cumhuriyetin 100. yılında 100 şube açma hedefleri olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde şube açma kararı aldıktan sonra harekete geçtiklerini söyleyen Kuşçuoğlu, şuanda ülke genelinde 28 tane şubeleri olduğuna vurgu yaptı.

Kuşçuoğlu; “Eğitimde farklı bir bakış açımız var. Kendi yazılımlarımızı kullanarak öğrencilerimizin takibini gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin girmiş oldukları sınavlar yazılım üzerinde tutuluyor ve alınan sonuca göre yapay zeka öğrencilerin hangi konuda eksikleri olduğunu tespit ediyor. Bu sonuca göre yapay zeka yeniden ödevlendirme yapıyor. Bunu Türkiye'de yapabilen 2 kurumdan biriyiz" ifadelerini kullandı.

Kuşçuoğlu, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencilere başarı dileklerini iletirken, kurucu müdür Kazım Acar da kurumun Van'daki modeliyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.