Van Büyükşehir Belediyesi "Yaşlılara Saygı Haftası" etkinlikleri kapsamında bir dizi programlar düzenledi. Ekipler, kentin dört bir noktasında bulunan yaşlıları dolaşıp sohbet edip, taleplerini dinledi.

Ekipler, konuk oldukları evlere hediye paketi de verdi. Yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, ziyaretlerine periyodik olarak devam edeceklerini kaydetti.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade eden yaşlı vatandaşlar ise Van Büyükşehir Belediyesi bağlı ekiplere teşekkür etti.