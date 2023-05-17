Wanhaber – Özel

28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde siyasi partilerin yanı sıra bağımsız adaylar da başarılı olmak için ter döktü.

Van’da da, 28. dönem milletvekili olarak meclise girmeyi isteyen 4 bağımsız aday seçimlerde vatandaşların oyuna talip oldu.

Kimi bağımsız adayın miting dahi düzenlediği Van’da seçime giren 4 bağımsız aday da hayal kırıklığı yaşadı.

VAN’DA BAĞIMSIZ ADAYLARDAN EN ÇOK OYU HANGİSİ ALDI?

Van’da meclise girmek için yarışan 4 bağımsız adaydan hiç biri bu hayalini gerçekleştiremedi. Van’da bağımsız adaylar arasında en fazla oyu 0.17 oran ve 921 oyla Nazif Çetin aldı.

İkinci sırada en fazla oyu alan bir diğer bağımsız aday ise 0.15 oran ve 846 oyla Zafer Şahin oldu.

Seçim döneminin en renkli simalarından olan bağımsız adaylardan İdris Ahi 0.11 oranıyla 620 oyda kaldı.

Güven Turgul ise 0.03 oran ve 176 oyla hayal kırıklığı yaşayan bir diğer bağımsız aday oldu.

Ramazan Çetin