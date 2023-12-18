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Wanhaber

Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından planlı bakım onarım çalışmaları yarın da devam edecek. Bu kapsamda Van’ın bazı mahallelerinde yarın (19.12.2023) saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.

İşte enerji kesintisinden etkilenecek olan o mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Yeni, Bostaniçi Mahallelerinde

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Süphan, Şabaniye, Kurubaş, Kavurma Mahallelerinde

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Kandahar Mahallesi, Vanyolu Caddesi ve Yenişehir Mahallesi 106 Sk, 107 Sk, 105 Sk, 109 Sokaklarda

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Kargalı Mahallesi’nde.