Wanhaber
Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından planlı bakım onarım çalışmaları yarın da devam edecek. Bu kapsamda Van’ın bazı mahallelerinde yarın (19.12.2023) saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.
İşte enerji kesintisinden etkilenecek olan o mahalleler;
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Yeni, Bostaniçi Mahallelerinde
EDREMİT:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Süphan, Şabaniye, Kurubaş, Kavurma Mahallelerinde
MURADİYE:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Kandahar Mahallesi, Vanyolu Caddesi ve Yenişehir Mahallesi 106 Sk, 107 Sk, 105 Sk, 109 Sokaklarda
ÖZALP:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Kargalı Mahallesi’nde.Kaynak: WanHaber: Oktay Dincer