Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, hem acil binası hem de eş zamanlı olarak yapımı süren diğer yapılar hakkında Wanhaber’e açıklamalar yaptı.

“ACİL BİNASINI BU YIL İÇERİSİNDE TESLİM ALACAĞIZ”

Başhekim Karaman, Wanhaber’e yaptığı açıklamada, acil binasının 2025 yılının son çeyreğinde faaliyete geçeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Acil binasını bu yıl içerisinde teslim alacağız. Yapım aşaması hızla devam ediyor, eksiklikler gideriliyor. Aynı zamanda, Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun, modern yapısıyla hizmet vermeye başlayacağız.”

YENİ BİNADA BİRÇOK BİRİM YER ALACAK

Yeni acil binasında birçok birimin aynı çatı altında hizmet vereceğini belirten Başhekim Karaman, “İçerisinde yetişkin acil, çocuk acil, yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 9 ameliyathane ve doğumhane yer alacak. Acil binamızın açılmasıyla birlikte hastanemizdeki mevcut yoğunluğu önemli ölçüde azaltmış olacağız.” dedi.

ÜÇ YENİ BİNA AYNI ANDA YÜKSELİYOR

Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde yalnızca acil binası ile birlikte iki farklı yapının daha inşaatı sürüyor. Başhekim Karaman, toplamda üç binanın yapımına devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Şu an toplamda üç binanın yapımı devam ediyor. Acil binasıyla beraber Morfoloji Binası ve öğretim üyelerinin yer alacağı, özel muayenelerin yapılacağı binalar da kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacak.” sözlerine yer verdi.

“ÖZEL MUAYENELER YENİ BİNADA YAPILACAK”

Yeni yapıların faaliyete geçmesiyle birlikte öğretim üyelerine yönelik yeni bir düzenlemenin de hayata geçirileceğini ifade eden Karaman, “Hocalarımızın yer alacağı binaya yemekhane de taşınmış olacak. Hoca muayeneleri artık mesai dışı yalnızca orada yapılacak. Ancak özel muayene yapmayan öğretim üyeleri, aynı binada yer alan polikliniklerde hasta muayene edebilecek. Her bölüme, hoca sayısı dikkate alınarak orantılı bir şekilde oda ve alan dağıtımı yapılacak.” ifadelerine yer verdi.