İş güvenliği uzmanlarından oluşan ekip, binalarda yangın merdivenleri, yangın tüplerinin tarihi, yangın söndürme sistemleri ve müdahale ekipmanlarını inceledi.

Eksik görülen ekipman ve sistemlerle ilgili tutanak tutan ekip, eksiklerin 15 gün içerisinde giderilmesi uyarısında bulundu.

İş güvenliği uzmanı Akın Akar, ilçedeki pansiyon, okul ve kamu binalarında yangın denetimi yaptıklarını söyledi.

Denetim yapılan Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mesut Müjde ise denetimlerin hayati önem taşıdığını ifade etti.