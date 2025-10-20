Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, bugün akşam saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, ve Van'ın kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak yağmur yağması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi olabileceği de tahmin ediliyor.
Tahminlere göre yarın ve 22 Ekim Çarşamba ve 23 Ekim Perşembe günü Van genelinde sağanak yağış olacak. Yer yer kuvvetli sağanak etkisini gösterecek.
Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu