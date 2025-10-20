Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, bugün akşam saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, ve Van'ın kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak yağmur yağması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi olabileceği de tahmin ediliyor.

Tahminlere göre yarın ve 22 Ekim Çarşamba ve 23 Ekim Perşembe günü Van genelinde sağanak yağış olacak. Yer yer kuvvetli sağanak etkisini gösterecek.

Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu