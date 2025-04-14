Van’da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ayrıca aralıklarla yağmur ve yer yer karla karışık yağmur da yağıyor. Meteorolojik tahminlere göre soğuk ve yağışlı hava 3 gün daha devam edecek ardından hava sıcaklıklarında artış görülecek.

Meteorolojik verilere göre bölge genelinde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevresi ve Van'ın güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

UYARILAR SIRALANDI

Meteoroloji Van ve bölge illeri için çeşitli uyarılarda bulundu ve tedbirli olunmasını istedi.

ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji, bölge illeri için zirai don uyarısı yaparak; “Bölge genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı havayla birlikte zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlanma ve don uyarısına ilişkin; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı da yaparak; “Yağışların Hakkari çevresi ve Van'ın güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlar ile birlikte ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışları, ani su baskını ve sel, çamur şeklinde yağışlar, yükseklerde tipi şeklinde yağışlar beklendiğinden yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Son uyarı ise çığ tehlikesine karşı şu şekilde yapıldı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı