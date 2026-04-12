Van’da bir yandan bahar havası beklenirken, kent genelinde kış şartları etkisini sürdürüyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün hava çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olacak. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek.
Yağışların özellikle Van’ın güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.
Öte yandan pazartesi günü de kent genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceği, bazı ilçelerde kar, bazı ilçelerde yer yer karla karışık yağmur beklendiği kaydedildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Başkale: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu