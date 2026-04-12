Van’da bir yandan bahar havası beklenirken, kent genelinde kış şartları etkisini sürdürüyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün hava çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olacak. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek.

Yağışların özellikle Van’ın güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

Öte yandan pazartesi günü de kent genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceği, bazı ilçelerde kar, bazı ilçelerde yer yer karla karışık yağmur beklendiği kaydedildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu