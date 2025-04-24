Van’da yağışlar devam ediyor. Meteorolojik tahminlere göre yağışlar bugün de bazı ilçelerde etkili olacak.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin edilirken, yağışların akşam saatlerinden itibaren Van'ın güney ilçeleri ile Bitlis'in güney ilçelerinde de etkili olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Uyarıda; “Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgar (60-80 km/saat) ve yüksek kesimlerde tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Ayrıca çığ tehlikesine de dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU?

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu

Çatak: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu

Gevaş: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu