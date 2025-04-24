Van’da yağışlar devam ediyor. Meteorolojik tahminlere göre yağışlar bugün de bazı ilçelerde etkili olacak.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin edilirken, yağışların akşam saatlerinden itibaren Van'ın güney ilçeleri ile Bitlis'in güney ilçelerinde de etkili olması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Uyarıda; “Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgar (60-80 km/saat) ve yüksek kesimlerde tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Ayrıca çığ tehlikesine de dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU?
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu
Çatak: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu
Gevaş: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu