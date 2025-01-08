Van’da iki gün etkisini sürdüren kar yağışı kenti terk ederken, güneşli bir hava yaşanıyor. Ancak meteoroloji, dikkat edilmesi gereken hayati uyarılarda bulundu.

Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesine dikkat edilmesinin altını çizen Meteoroloji, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna vurgu yaptı. Meteoroloji bu durumlar için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine işaret etti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji Van ve bölge illeri için yaptığı uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bir uyarıyı da buzlanma ve don olayı için yapan Meteoroloji, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini şu ifadelerle hatırlattı; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”