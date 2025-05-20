Van ve ilçelerinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağlarda karların erimesinin ardından doğal olarak yetişen pancar çeşitleri, bölge halkı için sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda önemli bir besin kaynağı. Sabahın erken saatlerinde yola koyulan ve saatlerce süren zorlu bir yürüyüşün ardından toplanan pancarları kimileri kazanç için satarken, kimisi evde kışlık olarak saklayarak yıl boyunca tüketiyor.

Mendê, kengir, tirşok, rêvas, heliz, sîrik, çorîn ve siyabo gibi onlarca şifalı otun yanı sıra mantarın yetiştiği bölgede, nisan ayının sonu ile birlikte pancar toplama mesaisi başlıyor.

Dağlardan toplanan çeşitli bitkiler, ilkbahar döneminde geçim kaynağı olurken, bilinçsizce tüketilen pancar ve mantarlar hayati organlara zarar verebiliyor. Bilinçsizce tüketilen heliz ve mantarların tehlikeli olduğunu belirten Van Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, dünyanın en geniş florasına sahip bir bölgede yaşadıklarını ifade ederek, bu floradaki değişik bitkilerin yüzyıllardır kullanıldığını söyledi. Bu bitki çeşitliliği içerisinde bazen istenmeyen durumlarla karşılaştıklarını belirten Tatlı, "Bunlardan bazıları bitkinin yanlış şekilde tüketilmesi ve bu tüketime bağlı olarak özellikle karaciğer yetmezliğiyle bile sonuçlanabilecek durumda zehirlenmelerle karşılaşabiliyoruz.

Bizler hem acil serviste hem 112'de bu tür vakalarla özellikle bu mevsimde sık sık karşılaşıyoruz. Özellikle heliz otu fazla tüketildiğinde ya da doğru işlemler uygulanmadan tüketildiğinde, karaciğer yetmezliğine kadar sonuçlanabilecek bazı istenmeyen durumlara neden olabilmektedir. Bu noktada halkımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Bunun yanında yine mantar zehirlenmelerine karşı da vatandaşları uyarıyoruz. Çünkü mantarlar alemi çok çeşitlidir.

Bu çeşitlilik içerisinde mantar alanında uzmanlaşmış kişiler bile bazen zehirlenebilir. Bu noktada doğru bildiğiniz mantar dışında, bilmediğiniz bir mantarı yemeğin içerisine katsam bir şey olmaz gibi denemeler yapmamak gerekir. Bilmediğiniz, daha önce görmediğiniz bir mantarı tüketmeyin. Maalesef bu mantar zehirlenmelerinde her yıl Türkiye'de onlarca aile yok oluyor. Çünkü gelen mantarla bir yemek yapılıyor ve tüm aile o yemekten yiyor ve sonrasında ise tamamen hızlı bir şekilde karaciğer nakli olması durumuna geliyor veya hayatını kaybediyorlar" dedi.

Bu mevsimde dikkat edilmesi gereken konulardan birinin de kene vakaları olduğuna dikkat çeken Tatlı, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok fazla kırım kongo kene vakası görülmedi ama iklim değişikliği ve yağmurların fazla yağması ile birlikte bu bölgelerde de kırım kongo kenesinin ortaya çıkabilme ihtimali olma yönündedir. Bu noktada da halkımızın çok dikkat etmesi gerekir. Doğaya çıktıklarında pantolonlarını çoraplarının içine almaları ve kene temasını minimuma indirmeye çalışmaları gerekmektir. Doğadan geldikten sonra da vücutlarını kontrol edebilirler. Çünkü kenenin ne kadar hızlı şekilde çıkarılması da önem arz etmektedir. Kene görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları ve kenenin tıbbi şartlarda çıkarılması gerekir" diye konuştu.