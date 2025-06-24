Hava sıcaklığının gün geçtikçe arttığını ve dolayısıyla vatandaşların beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Lokman Hekim Van Hastanesi Diyetisyeni Funda Budak, vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Dengesiz beslenmenin iştahsızlık, baş dönmesi ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Budak, "Sıcakların uzun bir süre devam edecek olması ise canınızı sıkmakla kalmaz, sağlığınızı olumsuz etkiler. Yaz mevsiminde ter ile atılan su artar, bu nedenle sıvı dengesinin sürdürülmesi için bol sıvı alınması gerekir.

Normalde bir yetişkinin günlük su ihtiyacı 2-2,5 litre civarında iken aşırı sıcak havalarda bu miktar 3 litreye kadar ulaşabilmektedir. Bu yüzden özellikle aşırı sıcak günlerde 2,5-3 litre su içmeye özen gösterilmelidir. Yine çay, kahve ve asitli içecekler, içerdikleri kafein miktarı nedeniyle aşırı sıcaklar için pek uygun olmayan içeceklerdir. Kafein aşırı miktarda alındığında, vücutta su kaybına neden olur ve vücut sıvı dengesine zarar verebilir.

Bu nedenle yaz mevsiminde tüketiminde artış olan asitli içeceklerden ve yaz akşamlarının keyifli içecekleri olan çay ve kahveyi abartmamakta fayda var. Günde 1-3 kupa çay ve kahveden fazlasını tüketmeyin. Kahvenizi sütlü, çayınızı ise açık ve limonlu olarak içmeye özen gösterilmelidir. Su, tercih edebileceğimiz en sağlıklı içecek olup bunun yanında taze sıkılmış meyve suları, taze limonatalar, ayran ve doğal maden suları tercih edilmelidir" dedi.

"Vatandaşların tuz tüketim miktarlarına da dikkat etmesi gerek"

Vatandaşların tuz tüketim miktarlarına da dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Budak, "Tuz her ne kadar bir dolaşım düşmanı olarak gösterilse de, içerisinde yer alan sodyum ve klor nedeni ile vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bir birleşiktir. Yaz aylarında aşırı tuz tüketimi tansiyon yükselmesine neden olabilir. Tuzun yetersiz miktarda tüketilmesi ise hücrelerimiz arasında yer alan sıvıların dengesini bozarak çok tehlikeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Günlük tuz tüketiminin 5 gramı aşmamasına özen göstermeli, fakat tuzsuz bir hayata evet dememeliyiz. Yağlı yemeklerden uzak durmalı, hafif sebzeli yemekleri tercih etmeliyiz" şeklinde konuştu.