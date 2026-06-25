İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ‘Ölüm ve Ölüm Nedeni’ verilerinde yer alan bilgilere göre Türkiye genelinde 2025 yılında ölüm sayısı 491 bin 684 oldu. Aynı dönemde Van’daki ölüm sayısı ise 3 bin 445 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde ölen kişilerin yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu kadınlar oluşturdu. Aynı dönemde Van’daki ölümlerin yaklaşık yüzde 57,3’ü erkek, yüzde 42,7’si kadın olarak gerçekleşti.

TÜMÖR KAYNAKLI ÖLÜMLERDE VAN 2. SIRADA

Raporda yer alan bilgilere göre ülkemiz genelinde iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2025 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 22,4 ile Ağrı olduğu görüldü. Bu ili yüzde 19,8 ile Van, yüzde 19,5 ile Kocaeli ve Ankara, yüzde 19,4 ile Elazığ izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 9,7 ile Kilis olduğu kayıtlara geçti. Bu ili yüzde 10,9 ile Burdur, yüzde 11,0 ile Şanlıurfa ve yüzde 11,2 ile Aydın izledi.

2024 yılına ait veriler incelendiğinde ise, iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerde Ağrı yine ilk sırada yer alırken, Van ise aynı dönemde iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en fazla görüldüğü iller arasında yüzde 20,3 ile dördüncü sırada yer almıştı.

Bir yıl arayla yayımlanan raporlardaki bilgilere göre Van’da bu tümörlere bağlı ölümler yüzde 2,5 oranında azalsa da, il yine de iki basamak yükselerek ülke genelinde bu hastalıktan kaynaklı ölümlerde ikinci sırada yer aldı.