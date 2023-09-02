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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-31 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 194,67 gram esrar, 44 kilogram eroin, 48,29 gram sentetik kannabinoid, 808 kök Hint keneviri, 5 bin 416 sentetik ecza hap ve 16,10 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 90 şüpheliden 26'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 64'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.AA