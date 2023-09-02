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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında asayiş ve can güvenliğinin sağlanması, acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, 1-31 Ağustos tarihlerinde Van Gölü'nde 65 saat 40 dakikalık seyir süresince denetim yaptı.

Denetimler sırasında Çarpanak Adası yakınında yakıtı biten teknede mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran ekipler, Muş'un Bulanık ile Van'ın Özalp ilçelerinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan 3 kişinin cesetlerini sudan çıkardı.

Ekipler, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki sahil bandında 5 bin 72 vatandaşı boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler, boğulmaktan kurtulma yolları konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı.AA