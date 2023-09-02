Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı’nı himaye eden Emine Erdoğan, önceki gün çalışmalar hakkında ilgili kişilerden bilgi aldı.

Van Gölü’ne duyarlılık gösteren Emine Erdoğan’a, Van Gölü ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin rapor sunuldu.

Söz konusu raporu sunanlar arasında bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Emine Erdoğan’a teşekkür ederek; “Van Gölümüzü sahiplenen ve başından beri yakın alaka gösteren, projeyi himaye eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Orhan, yaptığı paylaşımda; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonu ile yürütülen Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı’nı himaye etmekte olan Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan ile bir araya gelerek kendilerini gelinen son durum hakkında bilgilendirdik” diye kaydetti.

3 YILDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Üç yıl evvel başlanılan süreçten bu yana biten çalışmaları paylaşan Başdanışman Orhan, bu çalışmaları maddeler halinde şöyle sıraladı;

“-Van Merkez İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi tamamlandı.

-Van Entegre Atık Tesisi ve Vahşi Depolama Alanının Islahı ve Enerji Elde Edilmesi Projesi tamamlandı.

-İpekyolu ve Tuşba Atıksu Arıtma Tesisinin merkeze bağlanması tamamlandı.

-Organize Sanayi Bölgesinin Atıksularının Van Merkezi AAT’de arıtılması için kanala bağlantı çalışmaları tamamlandı.

-Edremit Atık Getirme Merkezi Tesisinin inşaatı tamamlanarak açılışı yapıldı.

-Katı Atık Aktarma İstasyonu, Muradiye – Karahan, Özalp, Gevaş Gölkaşı katı atık aktarma istasyonları işletmeye alındı. Gevaş, Gürpınar, Edremit, Çaldıran Etap 1 vahşi depolama alanları ıslah çalışmaları tamamlandı.

-Muradiye Belediyesi Geçici Atık Depolama alanı oluşturuldu.

-Hayvansal Atık Yönetimi/ Kaçak Ahırlar, Sahillerde 622 büyük çaplı ahır (İpekyolu 339, Edremit 238, Tuşba 45 adet) kaldırıldı.

-Van Gölü, koruma kullanma dengesinin sağlanması amacıyla doğal sit statülerinden Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edildi. (30.07.2022 sayılı Resmi Gazete)

-Van Gölü Dip Tarama; 2021 Eylül ayı itibariyle başlanmış olan Van Gölü Dip Çamur Projesi’nde 14.08.2023 tarihi itibariyle toplamda 1.200.000 m3 çamur çıkarıldı. 2022 Ağustos ayı itibariyle 2. ve 3. etap çalışmalarına başlandı.

-Bitlis İli Tatvan İlçesi Van Gölü Dip Tarama; Tatvan sahil kısmında Van Gölü dip tarama faaliyeti çalışmaları kapsamında toplam 42.195 m3 çamur çıkarıldı.

Hanımefendi’ye kuraklığın Vangölü Havzası ve yapılan çalışmalara olan menfi etkisiyle ilgili de ayrıca bilgi sunduk.”

“EMİNE ERDOĞAN’A ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ”

Emine Erdoğan’a, Van Gölü hassasiyeti ve konuyu himayelerinden dolayı teşekkür eden Başdanışman Orhan; “Tüm bu çalışmalar büyük emek ve özveriyle bu güne kadar getirildi. Ama en çok da Hanımefendi’nin konuya duyarlığı ve himayeleriyle… Van Gölümüzü sahiplenen ve başından beri yakın alaka gösteren, projeyi himaye eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK”

Orhan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Van, Bitlis il ve ilçe belediyeleri, kurumlar, STK’ları ile birlikte yürütülen çalışmaların, Türk Belediyeler Birliği’nin de katacağı destekle devam edeceğini vurguladı.