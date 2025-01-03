Türkiye’de 125. şube olan Uygun AVM’nin açılış programına Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Reşit Yaren, iş insanları ve vatandaşlar katılım sağladı.

Yoğun katılım ile açılışı gerçekleştirilen Uygun AVM, züccaciye, oyuncak, hediyelik eşya ve eve dair hemen her ürünün yer aldığı AVM olarak hizmet verecek.

Yapılan kurdele kesiminin ardından konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Reşit Yaren, “Van şehrimize hayırlı olsun. Böyle zor bir zamanda ekonominin sıkıntılı olduğu bir dönemde, böyle bir yatırım yapılması cesaretini gösteren yatırımcılarımızı takdir ediyoruz. İstihdam yaratıyor, vergi, SGK üretiyorlar. İnşallah devamı gelir.” dedi.

Mağaza sorumlusu Serhat İnce ise, “Değerli takipçilerimiz yıllardır beklenen Beşyol şubemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Hayırlı olmasını diliyoruz.” sözlerine yer verdi.

“Van ilimizde Uygun AVM’nin Beşyol Şubesinin açılışını yapıyoruz” diyen Saffet Şevgin ise, “Türkiye’deki 125. Şubemiz oluyor. İnşallah memleket için hayırlı olur. Bu süreçte güzel bir ticaret ve istihdam ile Van’a yeni bir hizmet açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.