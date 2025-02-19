Su geçirmez ve terleme yapmayan bu özel ayakkabı tamamen el yapımı olarak üretiliyor. Reşik ayakkabılar kaşıntı, mantar ve kötü koku yapmama özelliği ile dikkat çekiyor.

Keçi kılından elde edilen ipler ile yapılan ayakkabılar, geleneksel Urartu motifleriyle süsleniyor. İlk etapta Van’da başlayan satışlar, ardından Türkiye’nin dört bir tarafına ve daha sonra gelen yoğun talep üzerine Avrupa’nın birçok ülkesine gönderiliyor.

“REŞİK AYAKKABI TERLEME VE KOKU YAPMAZ”

Ayakkabı boyacılığı, çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi dahil 37 yılını mesleğe verdiğini belirten reşik ustası Mecit Eymen, “Bölgemize has yöresel, kültürel bir miras olan reşik ayakkabısını üretiyoruz. Keçi kılından üretilen bu doğal ve natürel ürün, koku, ter, kaşıntı ve mantar yapmaz. Bu ürünü biz modernize ederek günümüz insanının kullanabileceği bir hale getirdik. Bölgemize has olan bu ürünü önce şehrimizde sonra ülkemizin büyük şehirlerinde satışa sunduk, ardından Avrupa’ya ihraç etmeye başladık.” dedi.

“KİŞİYE ÖZEL MOTİFLER DE YAPILIYOR”

Doğal ve organik olduğu için söz konusu ayakkabıların organik yaşam severlerin ilgi odağı haline geldiğini ifade eden Eymen, “Bu ayakkabılar hava alarak ayak kokusunu gideriyor. Son dönemlerde öğrendiğimiz bir özelliği de vücuttaki elektriği toprağa çekiyor. El emeği göz nuruyla hazırladığımız bu ürün, kişiye özel olarak da hazırlanıyor.” sözlerine yer verdi.

“DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SİPARİŞ ALIYORUZ”

Kullanılan motiflerin çok talep gördüğünü aktaran Eymen, “Motifler ürünün satılması, pazarlanması konusunda çok etkili oluyor. Bundan dolayı şu ana kadar satmadığım il, Avrupa’da ve dünyanın birçok yerinde neredeyse satmadığım ülke kalmadı. Amerika’da, İspanya’da ve son dönemlerde Finlandiya gibi birçok ülkeden talepler alıyorum. Hazırladığımız bu ürünleri de Bedesten çarşısı içerisinde Van Valiliği tarafından yer tahsis edilen yerde satışa sunuyoruz. Ayakkabı sektöründe çalıştığım için de deri ürünleriyle de uğraşıyoruz. Günü birlik kullanım olan çanta, kemer, anahtarlık, cüzdan, kalemlik ve bileklik gibi ürünler de yapıyoruz. Bunun üzerine mesleki hayatımın geri kalanını bedesten çarşısında devam ettirip daha geniş bir kitleye ulaştırmak istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

“MARKA TESCİL BAŞVURUSU YAPTIK”

İl ve bölge alanında bu denli önemli olan ayakkabı için marka tescil başvurusu yaptıkları belirten Mecit Eymen sözlerini şöyle tamamladı. “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle marka tescil başvurusunda bulunduk. Başvurumuz onaylanırsa hem marka tescilimizi hem de coğrafi işaret tescili almış olacağız. Bunu başarabilirsek ‘Reşik’ ayakkabının değeri ve önemi daha da artmış olacak. Bu durumun bölgemizin tanıtımı ve ekonomisi açısından faydalı olacağına inanıyorum. Van’ın merkezinde yer alan Bedesten Çarşısının tamamlanması ile beraber yoğun ilgi göreceğinden de eminim.”