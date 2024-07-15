2017’den itibaren yenilikçi teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine destek olan Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) aracılığıyla, Galavizh Saedi, Ircoh Teknoloji ismiyle son 5 yıldır üretim faaliyetlerinin bir kısmını Van’da yürütüyor.

Türkiye ve yurtdışı pazarına Van’dan giren Ircoh Teknoloji; eğlence makineleri, oyun konsolları gibi katma değeri yüksek ürünleri Türk standartlarıyla satışa sunuyor.

Beş yıla yakın zamandır Türkiye’de iş yapan ve İranlı olan Galavizh Saedi; “Hem Türkiye’de hem de İran’da iş yerim var. Türkiye, İran ve Irak’ta eğlence-oyun makineleri tasarlıyor ve üretiyoruz. Firma olarak bu işi 15 yıl İran’da, 5 yıldır da Türkiye’de yapıyoruz. Her yıl Uluslararası Atrax İstanbul Fuarına katılıyoruz. Bu fuarda her yıl 40 ülkenin standı kuruluyor. Bizim ürettiğimiz ürün grubu 2021 yılında bu fuarda en iyi ürün ödülünü aldı” diye kaydetti.

Eğlence parklarında, alışveriş merkezlerinde kurulan eğlence alanlarında kullanılan makineleri tasarlayan firma sahibi Galavizh Saedi, “Biz bu işin hem üretim sürecini gerçekleştiriyoruz hem de pazarlama sürecini. Çin, Irak, İran pazarlarında satış yapıyoruz.” dedi.

“BAŞARININ SIRRI HEDEF KOYMAK VE İYİ ÇALIŞMAK”

Teknoloji şirketi sahibi bir kadın girişimci olan Galavizh Saedi, “Her iş için belirli bir zaman dilimi ve iyi bir hedef koymak gerekiyor. Tabi bu hedef için de iyi bir çalışma ağı oluşturmak lazım. 5 yıldır Türkiye’de ciddi anlamda çalıştık, yorulduk ama son 1 yıldır yaptıklarımızın meyvesini alabiliyoruz. Pandemi döneminde de Atrax Fuarına katıldık, orada ise ‘En İyi Oyun Grubu’ ödülünü aldık. Van’da hem üretim fabrikamızı oluşturduk hem teşhir alanı oluşturduk.

Teşhir alanını ise şehir merkezinde yaptık. Van, Türkiye’nin en doğusunda olmasına rağmen ciddi anlamda eğlence sektörüne ihtiyaç var, biz de bunu karşılamaya çalışıyoruz. Hem Türkiye’de hem de İran’da bulunan her iki fabrikada da çalışıyor ve sürecimizi aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Üretmiş olduğumuz 55 ayrı ürün grupları, ekonomik olarak iyi fiyatlarda olmasının yanında kaliteli ve güvenlik için gerekli olan tüm denetim süreçlerine tabi tutularak üretiliyor.” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MALI ETİKETİ BİR MARKA”

Elektrik sistemi İran’da üretilen ürünlerin, bütünleştirici parçaları Türkiye’de üretilen ve montajı yapılan ürünleri Dünya pazarına Türkiye sayesinde giren Galavizh Saedi, “Türkiye’de bulunan üretim tesisinde 5 personel istihdam ediyoruz, İran’da ise bu işin özellikle bilişim kısmıyla ilgilenen mühendislerimiz var. Bu mühendisler aracılığıyla İran ve Türkiye’de üretim süreci devam ediyor. İran’da üretilen elektronik aksamlar Türkiye’ye getiriliyor ve burada montajı yapılarak Türkiye iç pazarına ve yurtdışına satılıyor.” dedi.

“Türkiye’den satılan ürün grupları çok daha kaliteli ve güvenilir olarak biliniyor” diyen Galavizh Saedi, “Türk Malı etiketi aslında bir marka değeri. Örneğin Irak pazarı Türk Malı etiketi olan ürünleri sorgusuz bir biçimde kabul ediyor.” şeklinde konuştu.

Türk Ticaret Kanunu’na göre kurdukları şirketle Dünya pazarına gire Galavizh Saedi, “Geçen ay Kuveyt’e bir ürün grubu sattık, Gürcistan, Tanzanya, Kenya, İspanya gibi birçok ülkeye ürün gönderdik. Ayrıca pek çok ülkeyle bağlantımız var, o ülkelerin de pazarına girmeyi hedefliyoruz. Yani Asya’dan Avrupa’ya kadar birçok ülkeye ürün gönderiyoruz. Türkiye Devleti kadın girişimcilere yardımcı oluyor ve destek veriyor. Verilen destek sayesinde Türkiye’de üretim süreci çok daha kolay yürütüldü” ifadelerini kullandı.