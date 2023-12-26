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Tuşba Gençlik Merkezi bünyesindeki Van YYÜ Genç Ofisi Dini İlimler Atölyesi’nde Braille alfabesi kursu açıldı. 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilen ve altı nokta sistemine dayanan Braille alfabesi, görme engellilerin dokunarak okuyup yazmasına yardımcı oluyor.

Braille yazı sisteminin kullanıldığı alfabede, altı noktanın farklı kombinasyonlarıyla harfler ve rakamlar oluşuyor. Van YYÜ Genç Ofisi’nde açılan kursa katılan öğrenciler ise Tuşba ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Tuba Akkuş tarafından yazıyı tablet ve daktilo üzerinde öğreniyor.

“Üniversiteli gençlerimizin kursa ilgisi çok iyi”

İHA muhabirine konuşan Üniversite Camii Kur’an Kursu Öğreticisi ve Tuşba ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Tuba Akkuş, YYÜ Genç Ofisi’nde üniversiteli öğrencilerin katılımıyla kurslarını sürdürdüklerini belirtti. Braille alfabesinin kabartma yazıdan oluştuğunu ifade eden kurs öğreticisi Akkuş, “Bu kursta empati ve yardımlaşmayı öğrencilerimize aşılamayı amaçlıyoruz.

Braille alfabesi çok yaygın değil. Bizler de bu eksikliği görünce üniversiteli öğrencilerimize öğretmek istedik. Bu sayede bu alfabeyi yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz asansöre bindiklerinde veya bir ilaç kutusunun üzerindeki kabartma yazıları gördüklerinde kendilerinde bir farkındalık oluşmaya başladı. Genç Ofisimizde bu eğitimlerimize devam edeceğiz. Alfabenin yanı sıra burada Arapça eğitimlerine de başlayacağız.

Kursumuzu halk eğitim merkezine bağlı açtık ve bu kursun sonunda öğrencilerimiz sertifika alacaklar. Bu sertifikayla birlikte kendilerinin de bu eğitimleri verme gibi bir imkanları olacaktır” dedi.

Braille alfabesi kursuna katılan öğrenciler ise kurs sayesinde bir farkındalık kazandıklarını ve görme engellilere bundan sonra daha iyi yardımcı olacaklarını kaydetti.