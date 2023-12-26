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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen ve bu seneki teması ‘Sabır ve Acı’ olan 12’nci Kısa Film Senaryo Yarışmasının ödül töreni Ankara’da yapıldı. Sinema yazarı Ali Burak Cesur, yönetmen-senarist Nizamettin Kars, yönetmen-senarist İbrahim Demirkan ve öğretmen Abdurrahman Erbaş’ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmaya ‘Sen Kimsin’ adlı eseriyle katılan Radyo Televizyon Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Meryem Gemicioğlu birinci oldu.

Ankara’da yapılan törende ödülünü alan Gemicioğlu, birinci olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, “12’nci Kısa Film Senaryo Yarışmasında birinci gelmek benim için güzel bir başlangıç oldu. Bana desteklerini esirgemeyen Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Alıcı başta olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ederim” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Alıcı ise Gemicioğlu'nun aldığı ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Geleneksel olarak düzenlenen ÖĞ-DER'in Kısa Film Senaryo Yarışmasının 12’ncisine de yoğun ilgi vardı.

Aralarından seçkin jüri üyelerinin takdirini kazanarak birinci seçilen öğrencimiz Meryem Gemicioğlu; Van'ın, üniversitemizin ve hepimizin gururu oldu. Kendisi hevesli ve istekli bir öğrencimiz olduğu için birinci sınıftan beri alanda kendini geliştirme mücadelesini bir an bile bırakmadı ve bu başarıyı elde etti. Daha da nice başarılara imza atacağına inancım tam. Bizler, başta Dekanımız Prof. Dr. Selma Baş ve bölüm hocaları olarak her zaman öğrencilerimizi hedeflerine göre yönlendirmeye ve desteklemeye gayret gösteriyoruz.

Meryem’in ulusal düzeyde böyle güçü bir organizasyonda eserini sergileme cesareti, bölümde arkadaşlarını da heveslendirdiği için ayrıca çok mutluyum. Öğrencimizi tebrik ediyor, gelecekte de bu tür başarılarla dolu bir kariyere sahip olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.