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Merkez ve taşra teşkiletlarında görevlendirilmek üzere adayların girdiği ve 486 personelin seçileceği sözlü sınavın sonuçları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Sözlü sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarına Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler.

Personel alınacak alanlar

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada,şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 486 personel için sözlü sınav sonuçları yayımlanmıştır. Sözleşmeli psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, tekniker, teknisyen, koruma-güvenlik görevlisi, teknik hizmet ve destek personeli ünvanlarında görev alacak mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun.

Atama sonuçları ne zaman açıklanacak

Sözlü sınav sonuçlarına göre, 486 kişilik kadronun 268'ine erkek, 218'ine ise kadın adayların atanması öngörülüyor. Atama sonuçları ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

514 personel yazılı sınav ile alınacak

Adalet Bakanlığı, 2023 yılı için toplam 1.000 personel alımı yapacağını açıklamıştı. Sözlü sınav sonuçlarıyla birlikte, 486 personel alımı tamamlanmış oldu.

Kalan 514 personel alımı için ise yazılı sınav yapılacak.