Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri son gün görüşmelerinin ardından sona erdi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapıldı.
Teklifler kabul edildi
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifler ayrı ayrı oylandı ve kabul edilerek yasalaştı.
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 566 oy kullanıldı, teklife 317 kabul ve 249 ret oyu verildi.
2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 563 oy kullanıldı, teklife 317 kabul ve 246 ret oyu verildi.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.
TBMM Genel Kurulu 2 gün daha çalışmalarını sürdürecek
Genel Kurul, çalışmalarını 2 gün daha sürdürerek tatile çıkacak.
Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.Kaynak: ENSONHABER