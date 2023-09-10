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Wanhaber / Fatma Öztürk

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığınca 07-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Van'da düzenlenen Tour Of Van Yarışının bugün son etabı gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van, Bitlis ve Muş Valilikleri, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile düzenlenen yarışmanın 4. etabı Erciş ilçesinden başlayarak Van Kalesinde son bulacak.

Bisiklet turunun 4. Etabı bugün (10.09.2023) saat 09.00’da Erciş ilçesinden başlayarak Van Kalesinde son bulacak.

Tour Of Van Yarışı nedeniyle bugün Amik ve Ayanıs Mahalleleri arasında bulunan sahil yolu güzergahları saat 09:00 ile 11:00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Yarışçıların geçmiş olduğu güzergahlar kademeli olarak trafiğe açılacak.

Erciş Van karayolu istikametinde ise tek yönlü trafik sağlanacak.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından trafik normal düzenine dönecek.

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için söz konusu yarış esnasında kapalı olacak güzergahları dikkate alarak hareket etmesi büyük önem taşıyor.