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Konuya ilişkin açıklamada, ulusal yas ilanıyla birlikte ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği bilgisi verildi.

Açıklamaya göre ayrıca, silahlı kuvvetler, depremden etkilenen bölgelere içme suyu, gıda, çadır ve battaniye temin edilmesi için ekipler görevlendirecek.

DEPREMDE CAN KAYBI 1037 OLDU

Deprem, Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 1037 kişinin hayatını kaybettiğini, 721'i ağır olmak üzere 1024 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

BM TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için taziye ve destek mesajı yayımladı.

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Fas hükümeti ve halkıyla bu zor zamanlarda dayanışma içinde olduklarını aktaran Guterres, yaralılara acil şifalar diledi.

Guterres, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, "BM, Fas hükümetine destek vermeye hazır." ifadesini kullandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths da derin üzüntüsünü dile getirerek, "Desteğe hazırız" mesajını verdi. haber7