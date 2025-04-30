Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, şehir içi ulaşım ücretlerine zam taleplerinin ardından bugün yüzde 17’lik zam kararının alındığını söyledi. Tuğrul, bugün yapılan UKOME toplantısında Van’da şehir içi ulaşıma zam oranının belirlendiğini kaydetti.
“ULAŞIMA YÜZDE 17 ZAM”
Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, “Van’da şehir içi toplu taşıma ücretlerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yüzde 17 oranında zam yapıldı. Zamlı tarife bir hafta içerisinde uygulamaya başlanacaktır.” İfadelerini kullandı.
Kaynak: Wanhaber: Mecnun Çali