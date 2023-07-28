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Wanhaber / Özel

Van’da şehir içi ulaşım ücretlerine yen bir zam daha yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Van’daki ulaşıma yüzde 25’lik oranında zam yapılarak 6 TL olan şehir içi ulaşım ücretleri 7.5 TL’ye yükseltilmişti.

Ancak bu gelişmeden sonra artan akaryakıt fiyatlarıyla birlikte Van Şoförler ve Otomobilciler Odası yeni bir zam talebinde bulunmuştu. Edinilen bilgilere göre bu talep onaylandı ve Van’da ulaşım ücretleri yeniden zamlandı.

Alınan son zam kararı ile birlikte Van’da şehir içi ulaşım ücretleri 7,5 TL’den 11 TL’ye yükseltildi. Öğrenci fiyat tarifesi ise 6 TL’den 8 TL’ye çıkartıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, artan akaryakıt maliyetlerinden dolayı zam talebinde bulunduklarını ve bu talebin onaylandığını söyledi.

Zamlı tarife bugün itibari ile uygulanmaya başlandı.

Haber: Fatma Öztürk