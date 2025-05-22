Van Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Van Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde kentin yöresel kahvaltı ürünleri ve geleneksel yemekleri tanıtıldı.

Panelde, geleneksel yemeklerin korunması, yeni şeflerin yetiştirilmesi, yerel malzemelerin çağdaş tekniklerle yeniden yorumlanması ve akademik çalışmalarla bu kültürün kayıt altına alınması konularında bilgi aktarıldı.

Van'a özgü yemekler, yerel ürünlerin coğrafi işaret süreci ve gastronomi turizminin sunduğu fırsatların da tartışıldığı panelde katılımcılara ayran aşı ikram edildi.

Bir hafta sürecek etkinliklerle uygulamalı atölyeler, yerel ürün sunumları ve geleneksel çay kültürü tanıtımıyla mutfak kültüründe farkındalık oluşturulmaya çalışılacak.