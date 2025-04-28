Mart ve nisan aylarında Van ve Batman'da gerçekleştirilen TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Proje Yarışmalarına liseler olarak 8, ortaokullar olarak 7 proje ile katılan BİLSEM öğrencilerinin bu projelerinden 5'i Türkiye finallerine seçilmeye hak kazandı.

Mayıs ayı sonunda Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin her bölgesinden birincilerin katılacağı Türkiye finallerinde derece elde etmek için mücadele edeceklerini belirten BİLSEM Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç, hedeflerinin 5 projenin de birincilik elde etmesi olduğunu söyledi.

Bilgiç, Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi olarak 2013 yılından bu yana eğitim vermeye devam ettiklerini, proje tabanlı eğitim verme hedeflerinin hiçbir zaman değişmediğini belirterek, "2013-2024 yılları arasında birçok projeye başvuru yaptık ve birçok derece elde ettik. Bu yıl ise 45 proje ile TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Proje Yarışmalarına başvurularımızı yaptık. 15 projemiz bölge sergisine davet edildi. 15 projemizden 10'u çeşitli dereceler aldı. Bunlardan 5 tanesi bölge birinciliği, diğerleri de ikincilik ve üçüncülük elde ederek bizleri onurlandırdılar. Öğrencilerimiz almış oldukları eğitimleri projeye dökerek, onu sunmanın şansına vardılar. TÜBİTAK'a buradan teşekkür etmek istiyoruz. Onların verdiği desteklerle öğrencilerimiz kendilerini ifade ettiler.

Yaptıkları ürünleri sergilediler ve bu ürünlerin topluma yararını da kendi aralarında tartışmaya başladılar. Birçok projemizde toplumun genel ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefledik. Çocuklarımızda bu konuda ellerinden geleni yaptılar. Türkiye finallerine 5 projemiz davet edildi. Bu projelerimizin çeşitli dereceler almasını bekliyoruz. Ancak bizim hedefimiz 5 projemizin de birincilik elde etmesidir. Tabi finallere giden projelerde çok kıymetlidir. Bitlis'i orada 5 proje ile temsil etmek büyük bir gururdur. Öğrencilerimizin orada çeşitli dereceler almasını göreceğiz. Katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.