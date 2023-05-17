Van Berberler ve Kuaförler Odası, aldığı karar ile tıraş ücretlerine zam yaptı. Berberler Odası, zamlı tarife listelerini üyelerine gönderdi. Saç sakal kesimi ve yıkama fiyatları zamlandı.

Son dönemde girdi maliyetlerinde meydana gelen zamların ardından Van'da berber ve kuaför ücretlerine de zam yapıldı. Yapılan zamlar ile saç kesimi 75 TL'ye, sakal kesimi 50 TL'ye, saç ve sakal kesimi 125 TL'ye, saç kesimi ve yıkama 100 TL'ye, saç, sakal, yıkama 150 TL'ye, çocuk tıraşı (makine ile) 50 TL'ye, çocuk tıraşı (fantezi) 60 TL'ye yükseltildi.

"ESNAF VE SANATKÂRIMIZIN GÜNCEL BİR FİYAT TARİFESİNE İHTİYACI VARDI"

Yapılan zamlarla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, "Malum Türkiye genelinde birçok ürüne zam gelmesi, artan fiyatlar, enflasyonun yükselmesi, dükkân kiralarına yapılan yüklü miktardaki zamlar, doğalgaz, elektrik ve kozmetik ürünlerdeki zamlardan dolayı böyle bir karar almak zorunda kaldık.

Kozmetik ürünlerimizin tamamının dolar bazında satılmasından dolayı esnaf ve sanatkârımızın da yeni ve güncel bir fiyat tarifesine ihtiyacı vardı. Biz de tüm yönetim, denetim kurulu üyelerimiz ve esnaflarımızla yaptığımız görüşmeler sonrası yeni bir fiyat tarifesi oluşturmamız icap ediyordu. Biz de yeni fiyat tarifemizi üst kurumlarımıza bildirdik.

Üst kurumlarımız da gerekli kararları alarak bize beyan ettiler. Biz de bugün itibariyle fiyat tarifemizin oluşumu gerçekleştirdik. Mesaj çekerek, tüm berber ve kuaför üyelerimizden fiyat tarifelerini odamızdan hızlı bir şekilde temin edip, yapılan beledi denetimlerinde cezai işleme takılmadan iş yerlerine asmalarını rica ettik. Şu anda odamızda yeni fiyat tarifeleri hızlı bir şekilde temin ediliyor" dedi.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE KAYIT DIŞI ESNAFI EN AZAMİ NOKTAYA ÇEKMEK İSTİYORUZ"

Korsan berber ve kuaförlerle mücadelelerinin sürdüğünü belirten Başkan Koç, "Daha önceki Van'daki tüm belediyelerimizle koordineli bir şekilde çalışıyorduk. Biz talep ediyorduk ve bizi de komisyona dâhil ederek, kayıt dışı korsan esnaf denetimlerini yapıyorduk. Fakat şu anda belediyeler hiçbir oda başkanını veya herhangi bir yöneticiyi yanına almadan denetimleri kendisi yapıyor.

Şu anda denetimlerini üst düzey bir şekilde sürdürüyorlar. Onlar gezdikçe, dolaştıkça, duyarlı bir şekilde denetimleri yapıp, hizmet sundukça, kayıt dışı korsan esnaflar da odamıza hızlı bir şekilde kayıt yapmaya geliyor. Kayıt yapmaya gelenler kadar, arkasından tekrar açılan yerler var. Bunların da denetimlerini hem oda hem de belediyeler olarak hummalı bir şekilde yapıyoruz.

İnşallah elimizden geldiğince en azami noktaya çekmek istiyoruz. Esnaf ve sanatkâr bizim için çok değerlidir. Biz onların emrindeyiz. Her zaman onlara hizmet etmekten ve onlara hizmetkâr olmaktan keyif alıyoruz. Biz her zaman özellikle odamıza kayıtlı esnafımızın hak ve hukuklarını korumakla mükellefiz ve korumaya da devam edeceğiz. Yeni fiyat tarifemizin de esnaf ve sanatkârımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

DAMAT TIRAŞI BİN TL OLDU

Öte yandan, makine ile sakal kesimi 50 TL'ye, saç yıkama ve fön çekme 50 TL'ye, buhar veya kompres 50 TL'ye, saç boyama 300 TL'ye, bıyık ve sakal boyama 100 TL'ye, damat tıraşı 1000 TL'ye, maske 50 TL'ye, saç bakımı 100 TL'ye, sir ağda (yanak ve kulak) 60 TL'ye, saçın ustura ile kazınması ise 150 TL'ye çıkarıldı. Dükkân harici tıraşlarda ise, mevcut fiyatların iki katı alınacak.

GELİN BAŞI VE TESETTÜR BİN 500 TL OLDU

Bayan kuaförlerinde ise yalnız saç kesimi 130 TL(ye, saç kesimi ve yıkama 160 TL'ye, saç yıkama 30 TL'ye, fön çekme 70 TL'ye, çocuk saç kesimi 100 TL'ye, gelin başı ve tesettür (tek gün) bin 500 TL'ye, nişan başı 1000 TL'ye, tesettür bağlama 400 TL'ye, topuz 200 TL'ye, maşa 150 TL'ye, numleks 200 TL'ye, Avrupa perma (kısa saç) 400 TL'ye, koyu renk boya (kısa saç) 400 TL'ye, renk açma boyama (kısa saç) 1000 TL'ye, röfle (kısa saç) 750 TL'ye, ful ağda 500 TL'ye, yüz alma 100 TL'ye, bıyık ve kaş alma 50 TL'ye, gece makyajı 500 TL'ye, gündüz makyajı 250 TL'ye, profesyonel makyaj 1000 TL'ye, keratin bakımı 600 TL'ye, manikür 100 TL'ye, pedikür 150 TL'ye çıkarıldı.

Van Bölge Gazetesi