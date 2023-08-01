Edinilen bilgiye göre, kaza, Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DKV 399 plakalı midibüsün, 27 Y 9553 plakalı Ford marka kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Midibüste bulunan yolculardan hafif yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.İHA