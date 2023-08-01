Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

Artan maliyetlerle birlikte Van’daki ulaşım ücretlerine bir ay içinde ikinci bir zam geldi. Artan akaryakıt fiyatları araç sahiplerini düşündürürken, şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan zamlar da vatandaşları sarstı.

Van’da şehiriçi ulaşıma yüzde 25’lik zam sonrası, geçtiğimiz günlerde yaklaşık yüzde 40’lık bir zam daha yapıldı. Ticari taksiler ise taksimetre açılış fiyatını 20 TL’ye, indi bindi ücretini ise 40 TL’den 80 TL’ye çıkardı.

Ulaşıma gelen zamlar sonrası, vatandaşlar değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlar yapılan zamlardan dolayı dert yandı.

Haber:Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk