Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %40,2'sini motosiklet, %39,8'ini otomobil, %11,8'ini kamyonet, %4,8'ini traktör, %2,3'ünü kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %110,1, otomobilde %62,7, otobüste %59,9, kamyonette %54,0, minibüste %50,0, kamyonda %47,7, traktörde %45,6 artarken özel amaçlı taşıtta ise %12,2 azaldı.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %206,3, minibüste %105,0, traktörde %71,2, kamyonette %70,8, özel amaçlı taşıtlarda %65,6, otomobilde %53,1, kamyonda %41,8 ve otobüste %30,0 arttı.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,7'sini otomobil, %16,1'ini kamyonet, %15,9'unu motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

VAN'DA MART AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 77 BİN 683

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 77 bin 683 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 28 bin 291'i otomobil, 6 bin 497'si minibüs, 753'ü otobüs, 21 bin 955'i kamyonet, 5 bin 752'si kamyon, 4 bin 278'i motosiklet, 836'sı özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 321'i ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA MART AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 104

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 34 104 965 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 523'ü otomobil, bin 366'sı minibüs, 198'i otobüs, 7 bin 360'ı kamyonet, bin 717'si kamyon, bin 183'ü motosiklet, 315'i özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 442'si ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE MART AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 23 BİN 438

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 23 bin 438 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 240'ı otomobil, bin 501'i minibüs, 176'sı otobüs, 6 bin 50'si kamyonet, bin 893'ü kamyon, 829'u motosiklet, 337'si özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 412'si ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE MART AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 874

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 8 bin 874 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 181'i otomobil, bin 133'ü minibüs, 69'u otobüs, 2 bin 23'ü kamyonet, bin 189'u kamyon, 607'si motosiklet, 554'ü özel amaçlı taşıtlar ve bin 118'i ise traktörden oluşuyor.

MART AYINDA 1 MİLYON 66 BİN 442 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Mart ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,1'ini otomobil, %16,7'sini kamyonet, %7,1'ini motosiklet, %2,9'unu traktör, %1,9'unu kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MART AYINDA 76 BİN 351 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %17,9'u Fiat, %10,7'si Renault, %8,2'si Volkswagen, %7,1'i Peugeot, %6,1'i Hyundai, %5,6'sı Skoda, %5,1'i Opel, %4,4'ü Dacia, %4,3'ü Toyota, %3,9'u BMW, %3,6'sı Citroen, %3,1'i Ford, %3,0'ı Audi, %2,5'i Mercedes-Benz, %2,4'ü Honda, %2,4'ü Kia, %1,4'ü Volvo, %1,3'ü Cupra, %1,2'si Seat, %1,2'si Nissan ve %4,6'sı diğer markalardan oluştu.

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %91,8 artarak 460 bin 910 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %42,4 azalarak 5 bin 859 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 51 adet artış gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi