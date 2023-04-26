Kent genelinde farklı sektörlerde hizmet veren işyerlerini ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek, yolda karşılaştığı vatandaşlarla hasbihal edip çocuklara da kitap hediye etti.

VALİ BALCI'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kızılay'ın mobil kan bağış aracını ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, Kızılay personeline kolaylıklar dileyerek, kan bağışının önemine dikkat çekti. Vali Balcı, vatandaşları milli bir kuruluş olan Kızılay'a kan bağışı yapması için davet etti.

KAYMAKLI ÇAY İÇİP, VATANDAŞLARLA HASBİHÂL ETTİ

Vali Ozan Balcı, Van'da uzun yıllardır her kesimden vatandaşın uğrak mekanı olan Kardeşler Çay Evi'ni de ziyaret ederek, Dolayı Öztürk'ün kaymaklı Van çayını içip hayırlı, bereketli kazançlar diledi. Vali Balcı, çay evinde bulunan vatandaşlarla da hasbihâl ederek taleplerini dinledi.

Van Bölge Gazetesi