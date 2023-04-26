Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Mart ayında en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 28 şirketle Erzurum, 23 şirketle Elazığ, 15 şirketle Bitlis ve Malatya izledi. Mart ayında Ağrı'da 12, Erzincan'da 12, Bitlis'te 15, Malatya'da 15, Muş'ta 10, Iğdır'da 7, Bingöl'de 9, Hakkâri'de 12, Kars'ta 4, Tunceli'de 0 ve Ardahan'da 1 şirket kuruldu.

Verilere göre Mart ayında Van'da 74 şirket, 3 kooperatif, 19 tane Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu. Bu ayda 8 şirket tasfiye olurken, 9 şirket, 12 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Geçen yılın Mart ayına oranla Van'da kurulan şirket sayısında artış yaşandı.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Van'da 57 şirket, 19 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulmuştu. Bu ayda 2 şirket tasfiye olurken, 7 kooperatif ve 8 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapanmıştı. Mart ayında bölge illeri Bitlis'te 15 şirket ve 5 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise tasfiye oldu.

Yine Bitlis'te bu dönemde 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Hakkari'de Mart ayında 12 şirket, 3 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu süreçte 1 şirket, 3 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Muş'ta Mart ayında 10 şirket, 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 1 şirket ise tasfiye oldu. Muş'ta Mart ayında 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapadı.

Van'da Ocak, Şubat ve Mart döneminde 241 şirket, 12 kooperatif, 55 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 28 şirket ise tasfiye kararı aldı. Yine bu periyotta Van'da 20 şirket, 2 kooperatif, 45 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kepenk indirdi. Bu süreçte geçen yıla oranla kurulan şirket, kooperatif ve Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısında ciddi oranda artış olduğu görüldü.

KURULAN ŞİRKET SAYISI, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE %8 ARTTI

2023'ün ilk 3 ayında, 2022'in ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı %8 kurulan kooperatif sayısı %58,5 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %3,8 azaldı. 2023'ün ilk 3 ayında, 2022'in ilk 3 ayına göre kapanan şirket sayısı %32,8 kapanan kooperatif sayısı %14,5 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %9,1 azalış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %1,2 ARTIŞ OLDU

Mart 2023'te, Mart 2022'ye göre kurulan şirket sayısı %1,2 kurulan kooperatif sayısı %51,5 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %4,8 oranında azaldı. Mart 2023'te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %6,7 artmış olup kapanan kooperatif sayısı %14,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %21 azalış oldu. Mart 2023'te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %24,8 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %19,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %24,9 kurulan kooperatif sayısı %24,8 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %23,2 kapanan kooperatif sayısında %17 artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %4 azalış gerçekleşti. Mart 2023'te kurulan toplam 11 bin 581 şirket ve kooperatifin %85,6'sı limited şirket, %12,1'i anonim şirket, %2,3'ü ise kooperatiftir.

Şirket ve kooperatiflerin %38,6'sı İstanbul, %10,7'si Ankara, %6,3'ü İzmir'de kuruldu. Bu ay Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2023 yılında toplam 35 bin 726 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 30.745 limited şirket, toplam sermayenin %75,9'unu, 4.283 anonim şirket ise %24,1'ini oluşturuyor. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre %30,1 oranında arttı.

MART'TA BİN 254 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Mart 2023'te kurulan bin 254 yabancı ortak sermayeli şirketin 664'ü Türkiye, 93'ü Rusya Federasyonu,78'i İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 254 yabancı ortak sermayeli şirketin 139'u anonim, bin 115'i limited şirket oldu.

2023 yılında kurulan şirketlerin 541'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 187'si gayrimenkul acenteleri ve 176'sı İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri sektöründe kuruldu Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 79,1'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

Van Bölge Gazetesi