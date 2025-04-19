İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nda stant açan ve yıllık 5 milyon fide üreten Salih Güler, ilk kez katıldıkları fuarda atalık ve hibrit tohumlara büyük ilgi olduğunu ifade etti.

Van’daki fuar için Hakkari’den geldiklerini belirten fide üreticisi Güler, “Hakkari’de seramızda fide üretimi yapıyoruz. Meyve ve sebze fideleri üretiyoruz, seramızda neredeyse her çeşit fide var. Bu yıl Van’daki Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’na ilk kez katıldık. Ziyaretçilerin ilgisi çok güzel, standımıza gelenler bizi mutlu ediyor” dedi.

Yılda 5 ton fide üretimi yaptıklarını ifade eden Salih Güler, fuarda hem hibrit hem de atalık tohumların ilgi gördüğünü ifade etti.

Güler, şunları söyledi:

“10 dönümlük seramızda yılda 5 milyon fide üretiyoruz. Atalık ve hibrit tohumlarla çalışıyoruz, müşterinin isteğine göre tohum ya da fide veriyoruz. Çiftçilere ürünlerimizi tanıtıyor, tohum ve ekim hakkında bilgi veriyoruz. Online satış da yapıyoruz, sattığımız tohum ve fideleri hasada kadar takip ediyoruz ki en iyi sonucu alsınlar. Fuar bizim için güzel bir deneyim oldu. Ürünlerimizi tanıttık, çiftçilerle sohbet ettik.”