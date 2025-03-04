Van’da tıraş ücretleri bayram öncesi yüzde 50 oranında arttı. Saç, sakal ve yıkama ücreti 525 TL’ye yükseldi. Artışlar damat adaylarını da üzecek cinsten. Damat tıraş fiyatları yeni tarifede 3 bin TL olarak belirlendi.

Ocak ayında Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, yaptığı açıklama ile, “Maliyetlerimizin artmasından dolayı yeni zam taleplerini üst kurula (Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzel Salonu İşletmecileri Federasyonu) ilettik. Onay gelmesi durumunda yüzde 50 zam yapılacak” sözlerine yer verip artışın kısa sürede yapılacağı sinyalini vermişti.

Yapılan paylaşımlarda üst kurul tarafından 28.02.2025 tarihinde tıraş ücretlerine zam yapıldığı öğrenildi.

Vatandaşlar, yapılan yüzde 50 oranındaki artışı fazla buldu. Zam ile ilgili konuşan bir vatandaş, “Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırken tıraş ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılması bütçeleri çok ama çok zorlar. Bundan böyle vatandaş kendi tıraşını kendisi olmaya çalışacak” diyerek serzenişte bulundu.

İşte eski ve yeni tıraş ücretleri;

ESKİ TIRAŞ ÜCRETİ

Saç kesimi: 200 TL

Sakal kesimi: 100 TL

Saç ve sakal kesimi: 300 TL

Saç, sakal ve yıkama: 350 TL

Çocuk tıraşı (makine ile): 100 TL

Çocuk tıraşı (normal): 150 TL

YENİ TIRAŞ ÜCRETİ

Saç kesimi: 300

Sakal kesimi: 150

Saç ve sakal kesimi: 450 TL

Saç kesimi ve yıkama: 375 TL

Saç, sakal ve yıkama: 525 TL

Çocuk tıraşı (makine ile): 150 TL

Çocuk tıraşı (normal): 200 TL

Damat tıraşı: 3000 TL