Van'da etkili olan soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Yaban hayvanları, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Van'da yiyecek ararken görüntülendi.

Karla kaplı kırsal alanlarda görüntülenen tilkiler, dakikalarca beyaz örtü altındaki farenin hareketlerini dinleyerek avını yakalamayı başardı. Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa şartlarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.