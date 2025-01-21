Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin günümüz modern mimarisine uyarlanarak yapılan Tıbbiye Cami ve Külliyesi’nin 2018 yılında temeli atıldı. İçerisinde, aşevi, kız ve erkek Kur'an kursları, kütüphane, yemekhane, konferans ve dinlenme salonları, gasilhane ile lavaboları bulunan külliye, binlerce insana hizmet verebilecek.

Hayırseverlerin yardımlarıyla yapımına devam edilen ibadethanenin, 2020 ve 2021 yıllarındaki korona pandemisinden dolayı yapımı zaman zaman sekteye uğradı. Buna rağmen yapımına devam edilen camiinin resmi açılışı yapılmasa da bazı alanları tamamlandı ve sadece Cuma namazlarında hizmet vermeye başladı.

“YAPIMINA 2018 YILINDA BAŞLADIK”

Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Tıbbiye Cami Dernek Başkanı Mehmet Erdem, “Külliyemizin sadece namaz ve abdesthane yerleri açıldı. Tabii bu bölümlerde de eksiklikler var. Uzun yıllar oldu emek verdik. 2018 yılında başladık. Bu yıl itibariyle çok yol kat ettik. Hayırseverlerin yardımlarıyla da çok şükür bazı alanları tamamladık.” dedi.

“RESMİ AÇILIŞ RAMAZAN ÖNCESİ OLABİLİR”

Cami bölümünün resmi açılışını Ramazan Ayı öncesi yapmayı planladıklarını dile getiren Erdem, “Külliye kısmı bu yıla yetişmez 2026 yılında tamamlanır ama namaz bölümü ve diğer bazı alanlarını inşallah bir aksilik olmaz ise Ramazan ayından önce tamamen tamamlayıp daha güzel bir şekilde hizmete sunmuş olacağız. Şimdilik eksikliklerden dolayı sadece Cuma namazında hizmet verirken nasip olursa o süreçte artık 5 vakit namazlar eda edilebilecek” ifadelerini kullandı.