Bayram tatili süresince yerli ve yabancı turistler, Van'ın ören yerlerini ziyaret etmeyi tercih etti. Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen tarihi Akdamar Adası her dönem olduğu gibi yine en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. En fazla ziyaretçiyi ağırlayan Akdamar Adası'nı 10 bin 700 kişi ziyaret ederken Van Kalesi'ni 4 bin 150 kişi gezdi.

Dünyanın en zengin Urartu eserlerine sahip, Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi olan Van Müzesi'ni 2 bin 300 kişi ziyaret etti. Van'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Muradiye Şelalesi de yoğun ziyaretçi akınına uğradı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 17 bin 150 kişi tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.