Galatasaray’ın, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesi sonrası, Galatasaraylı taraftarlar sokağa döküldü. Kentin en işlek caddelerinden olan Maraş ve Cumhuriyet caddeleri üzerinde slogan atarak kutlama yapan taraftarlar, daha sonra temsili Fenerbahçe tabutu üzerinde dua etti.

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Galatasaray’ın haklı bir galibiyet aldığını belirten Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe’yi kendi sahalarında yenmeye alıştıklarını söylediler. 6 yaşındaki Galatasaraylı taraftar Miraç’ta yaptığı röportajda ‘Ağlama Fener’ şarkısını söyledi.

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Kaynak: İHA