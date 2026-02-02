Van’ın bazı mahallelerinde su sıkıntısı yaşanıyor. Haftalardır devam eden su sorunu, vatandaşın günlük yaşamını zora sokuyor.

Kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gürpınar ilçesindeki Bejingir Su Kaynağı’ndan gelen suda yaşanan sorunlar, bazı mahallelere su kesintisi olarak yansıyor.

Serhat Mahallesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi ve Vali Mithatbey Mahallesi’nin bir kısmı başta olmak üzere bazı bölgelerde suyun ya çok az aktığı ya da tamamen kesildiği belirtiliyor.

Bazı mahallelerde suyun günün belirli saatlerinde verildiği, bazı mahallelerde ise daha uzun süreli su kesintilerinin yaşandığı aktarılıyor.

Suyun tamamen kesildiği mahallelerde ihtiyaç tankerlerle karşılanmaya çalışılıyor. Ancak nüfus yoğunluğu nedeniyle tankerlerle getirilen suyun kısa sürede tükendiği aktarılıyor. Özellikle kış aylarında tankerle su taşımanın ayrı bir zorluk yarattığı belirtiliyor.

Mahalle sakinleri su sorununun çözülmesini talep ederek, “Sularımız akmıyor. Binamızın deposu tankerle dolduruluyor ama nüfus fazla olduğu için su çabuk tükeniyor. Temel ihtiyaç olan suyu kullanamıyoruz. Kışın bu soğukta su taşımak ayrıca büyük sorun.” ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞLARDAN ÇAĞRI

Bazı vatandaşlar ise su ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarda yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini aktardı. Vatandaşlar, “Kentimizde bir süredir su sorunu yaşıyoruz. Bazen saatlerce sular tamamen kesiliyor, bazen de geldiğinde az akıyor. Böyle olunca da ne makine çalıştırabiliyoruz ne de başka bir ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Van gibi su kaynaklarının olduğu bir kentte bu sorunu yaşamak istemiyoruz” dedi.

VASKİ: SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda VASKİ, kent merkezinin su ihtiyacını karşılayan Gürpınar Bejingir Su Kaynağı’nda su seviyesinin iki kat düştüğünü açıklamış, bu nedenle çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşların suyu tasarruflu kullanması gerektiğini vurgulamıştı.