Söz konusu yaşanacak olan kesintinin bugün (1 Mart Cumartesi) saat 13.00 ile 23.00 arası olacağı kaydedildi.

VASKİ’den yapılan paylaşımda, “Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi'nde 250’lik İsale hattımızda meydana gelen ani arıza nedeniyle; Organize Sanayi, 3.Etap Bardakçı TOKİ, Bardakçı Mahallesi, Asfalt Şantiyesi ve Marmit Mahallesinde 01 Mart Cumartesi 2025 saat 13.00 ile 23.00 arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.