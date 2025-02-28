Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi tartışmaya açık bir karar aldı.

VASKİ Genel Müdürlüğü görevine atanan Emre Eşme, Van'da binlerce kişiyi ilgilendiren tartışmalı bir karara imza attı.

Göreve başlar başlamaz Van'daki tüm abonelere sistemden mesaj gönderten Eşme, VASKİ'ye ait borçların 10 gün içerisinde ödenmesini, aksi takdirde ikinci bir ihbara gerek kalmadan (icra yolu ile) yasal işlem başlatacaklarını duyurdu. Bu durum, Ramazan ayı öncesi mesaj gönderilen vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

VASKİ tarafından abonelere; "SAYIN ABONEMİZ *** NOLU ABONELİĞİNİZE AİT GECİKME HARİÇ *,* TL BORCUNUZ BULUNMAKTADIR. 10 GÜN İÇERİSİNDE ÖDEMEMENİZ HALİNDE İKİNCİ BİR İHBARA GEREK KALMAKSIZIN YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR. ÖDEMENİZİ https://tahsilat.vaski.gov.tr ÜZERİNDEN KOLAYLIKLA YAPABİLİRSİNİZ. ÖDEME YAPTIYSANIZ BU MESAJI DİKKATE ALMAYINIZ." mesajı gönderildi.

ABONELER TEPKİLİ

VASKİ tarafından abonelere gönderilen mesaj tepkiyle karşılandı.

Duruma tepki gösteren bir abone, "VASKİ, Ülker Cem Kaplan döneminde böyle bir karar almış ve Van'da çok sayıda kişiye icra takibi başlatmıştı. Bu hamle sonucunda abonelerden vekalet ücreti adı altında yüksek tutarlarda ödeme alınmıştı. Durum, kentte büyük mağduriyetlere yol açmıştı. Bu olay daha güncelliğini yitirmemişken VASKİ’nin yeniden benzer bir hamle hazırlığı, açıkçası çok sayıda vatandaşı mağdur eder ve bu doğru bir hamle değildir. İlin milletvekillerinin, il başkanının ve siyasetçilerinin bu duruma bir el atması gerekiyor..." yorumunda bulundu.