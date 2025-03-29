Van sokaklarında Ramazan Bayramı telaşı yaşanıyor. Vatandaşlar, sokaklarda kurulan tezgâhlarda satılan rengârenk şekerlere büyük ilgi gösteriyor. Bayram öncesi alışveriş heyecanı kenti sararken, tezgâhlar adeta renk cümbüşüne dönmüş durumda.

Şeker satışı yapan Necdet Avcı, yoğunluğun arttığını belirterek; “Bayram nedeniyle yoğunluk artıyor. Şeker fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlarımız da oluyor. Geçtiğimiz yıllara göre yoğun bir hareketlilik olmasa da bayram hazırlıklarına istinaden alışveriş yapan vatandaşlarımız çok.” Dedi.

ŞEKER FİYATLARI

Her bütçeye uygun bayramlık şeker olduğunu söyleyen esnaf Avcı; “Her cebe uygun şeker çeşitleri var. Kilogram ücreti 50 liraya olan şekerler de var, kilogram fiyatı ortalama 400 - 600 lira arasında olan şekerler de var. Aynı zamanda kolonya alımlarında da artış var. Kolonyalarımızın da ortalama ücreti 200 lira olur iken bazı yerlerde daha uygun fiyata da daha yüksek fiyata da bulmak mümkün.” dedi.

Esnaf Osman Demir ise, bayram nedeniyle satışı gerçekleşen şekerlere rağbetin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, “Van’da Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi bizleri mutlu ediyor, taleplere yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Marketlerde ise şeker fiyatları 150 TL’den başlıyor, kalitesine göre 1000 TL’yi aşıyor.